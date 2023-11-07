حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات.. أمطار رعدية و3 ظواهر جوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات إذ تشير التوقعات إلى تأثير 3 ظواهر جوية وهى «الرياح، الغيوم الجزئية، بالإضافة إلى الشبورة المائية»، وتشير التوقعات إلى تحول ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة إلى ضباب كثيف على الطرق الرئيسية والفرعية ويعمل على حجب الرؤية الأفقية أحيانا، مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى رعدية على بعض المحافظات.

حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات

وعن حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات تشير التوقعات أن تشهد البلاد طقس يوم الخميس 9 نوفمبر والجمعة 10 نوفمبر تأثير الشبورة الكثيفة على الطرق الرئيسية التي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري، بالإضافة إلى سقوط أمطار رعدية تصل إلى نسبة 30% تزداد حدتها في حلايب وشلاتين وجنوب الصعيد

أماكن سقوط الأمطار في المحافظات الأيام القادمة

وتشهد يوم السبت 11 نوفمبر والأحد 12 نوفمبر شبورة مائية من الساعة 4 فجراً حتى 7 صباحا، وتكون فرص سقوط الأمطار قائمة على جنوب سيناء والبحر الأحمر ومدن القناة بنسبة تصل إلى 30% وتكون رعدية أحياناً.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار على المحافظات يوم الإثنين 13 نوفمبر إذ يسود طقس غائم جزئيا مع تأثير الشبورة المائية ونشاط للرياح أحيانا، لاسيما في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.