في حب آل البيت.. الآلاف يتجمعون لإحياء الليلة الختامية من مولد الحسين

اجتمع عشرات الآلاف من المواطنين والطرق الصوفية داخل ساحة مسجد الحسين من أجل الاحتفال باليلة الختامية للمولد، كما ارتسمت السعادة على وجوه الحضور مرددين قصائد المدح في آل البيت وصاحب المولد.

انتشر حول المسجد الحسين عدد من باعة الحلوى والحمص والهدايا، وأوشحة مكتوب عليها «حبيبي يارسول الله» و«أحب الله من أحب حسين» و«القدس لنا».

استقبال ضيوف مسجد الحسين

كما خصص بعض الموجودين من الطرق الصوفية «بيوت الخدمة» للمريدين وذلك من أجل إطعامهم واستقبالهم أفضل استقبال خارج ساحة مسجد الحسين، وذكر أحد المسئولين عن بيوت الطعام الذي رفض ذكر اسمه، إنه يحرص كل عام على إطعام آلاف المواطنين دون مقابل من أجل الحصول على الثواب، وكنوع من البركة لتعود على أحفاده وأجياله جيلا بعد جيل.

الليلة الختامية لمولد الحسين

وقال مصطفي زايد، الباحث الصوفي، إن الاحتفالات بالليلة الختامية لمولد الحسين في العديد من الأماكن ومنها منطقة الدراسة وترب الغفير وباب الشعرية ومقابر باب النصر وغيرها.