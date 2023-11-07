قبل ساعات من بدئه.. «الإفتاء» توضح حكم الاحتفال بمولد سيدنا الحسين

ساعات قليلة ويبدأ آلاف من محبي الإمام الحسين، في التجمع للاحتفال بذكرى وصول رأسه الشريف إلى مصر، وذلك في حي الجمالية بمدينة وسط القاهرة.

حكم الاحتفال بمولد الحسين

وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤلا عبر صفحتها الرسمة على فيسبوك ونصه: ما حكم الموالد والاحتفال بمولد سيدنا الحسين رضى الله عنه؟.

ورد الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى وعضو الهيئة العليا الاستشارية للتدريب والبحوث بدار الإفتاء المصرية، بأن الموالد تعد ترجمة سماوية لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بآل بيته الكرام الطيبين الطاهرين، لقول النبي الكريم: «ذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي».

كما استشهد أمين الفتوى، بقول أبو بكر الصديق رضى الله عنه: «والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآل وسلم أحب إلى أن أصل من قرابتي"، مشددا على أن الاحتفال بالحسين يعد تنفيذ وصية النبي لقوله "أحب الله من أحب حسين».