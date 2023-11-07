محمد إمام يحيي ذكرى رحيل هيثم أحمد زكي: ادعوا له بالرحمة

حرص عدد كبير من الفنانين على إحياء الذكرى الرابعة لرحيل الفنان هيثم أحمد زكي التي تمر اليوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر ومن بينهم الفنان محمد إمام الذي كتب منشورا عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

محمد إمام ينعي رحيل الفنان هيثم أحمد زكي

شارك الفنان محمد إمام جمهوره بصورة للفنان هيثم أحمد زكي عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» وعلق: «ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي.. ادعوا له بالرحمة».

محمد إمام يستعد لطرح فيلم أبو نسب

يذكر أن الفنان محمد إمام يستعد لطرح فيلمه الجديد أبو نسب الذي يشارك من خلاله بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم ياسمين صبري وهالة فاخر وماجد الكدواني ووفاء عامر وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.