أحمد محمود أبو زيد يواصل كتابة مسلسل محمد إمام.. والتصوير خلال أسابيع

يواصل الكاتب أحمد محمود أبو زيد، كتابة مسلسل «كوبرا»، والذي يتعاون فيه مع الفنان محمد عادل إمام، تمهيدًا لعرضه ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2024، حيث انتهى من كتابة 10 حلقات تقريبًا، ولازال يعكف على المشروع حتى الآن.

وعلمت «الوطن» أنّ المخرج أحمد شفيق، يواصل حاليًا معاينة أماكن التصوير، وكذلك مرحلة ترشيح الممثلين، لتحديد موعد انطلاق التصوير، حيث إنه من المُقرر بدء ذلك خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.

وكشف مصدر، حقيقة ما يُشاع حول تعاقد ركين سعد، على المُشاركة في بطولة المسلسل بجانب محمد عادل إمام، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، حيث إنه لم يتعاقد سوى محمود البزاوي، ومحمد أسامة أوس أوس حتى الآن.

وفي سياق آخر، يترقب محمد عادل إمام، طرح فيلم «أبو نسب» في دور العرض، في شهر ديسمبر المُقبل، ويُشاركه البطولة كل من ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى جحيم في الهند عام 2016 وليلة هنا وسرور عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.