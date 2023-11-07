عضو التحالف الوطني: 4 أسباب للزيادة السكانية بمصر.. ويجب التخلص من ثقافة «العزوة»

أكد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو التحالف الوطني أهمية مؤتمر حكاية وطن «ما بين الرؤية والإنجاز»، ودور منظمات المجتمع الوطني في القضية السكانية الذي يضم جميع طوائف المجتمع، ويهدف إلى مناقشة المشكلات على أرض الواقع من أجل علاجها، ومن أهمها الخلل بين معدل النمو السكاني والنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن حتى يشعر السكان بالنمو الحقيقي يجب أن تبلغ معدلات النمو الاقتصادي ثلث أضعاف النمو السكاني، والإحصائيات تشير إلى أن معدل النمو السكاني يبلغ 2.5%، بينما يبلغ النمو الاقتصادي 4.2 %.

فعاليات ندوة حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز

جاء ذلك خلال عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد فعاليات ندوة حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز و دور منظمات المجتمع الوطني فى القضية السكانية بحضور، عدد ممثلي الأحزاب والنقابات المهنية، مؤسسات المجتمع المدني، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ويأتي ذلك بالتوازي مع سلسلة من الحوارات الوطنية التي تعقدها الدولة المصرية مع جميع فئات المجتمع، بمشاركة المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، ولفيف من الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وشباب الأحزاب وأعضاء النقابات المهنية.

دور مؤسسات المجتمع المدني

وأشار «عبد القوي» إلى دور مؤسسات المجتمع المدني ومواجهة المشكلة السكانية، لافتا إلى أن القضية السكانية ذو أبعاد عديدة لم تقتصر فقط على زيادة معدل النمو السكان، بل ترتبط بتدني خصائص السكان وسوء التوزيع السكاني، مرجعًا الزيادة السكانية لعدة أسباب أهمها الزواج المبكر الذى يتطلب إصدار قانون لإعادة النظر في تحديد سن الزواج، وفرض عقوبات رادعة على الزوج والمأذون، فضلا عن أزمة البطالة والفقر والقيمة الاقتصادية للطفل مع استمرار سيطرة الثقافة الذكورية والعزوة لدى العديد من الأسر المصرية.

تعميق العمل الأهلي

كما أكد أهمية الدور الفعال للتحالف الوطني لتنمية المجتمع وتحقيق الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية.

وشدد المحافظ على ضرورة عقد مؤتمر حكاية وطن بصفة مستمرة لتعريف الشباب بما تشهده الدولة من إنجازات ومشروعات وتوعيتهم للتصدي لمحاولات تضليل الأفكار، فضلا عن الاستماع لاستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات التي تشغلهم والإجابة عليها.