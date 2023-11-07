«الصحة الفلسطينية»: تدمير 220 ألف وحدة سكنية وخروج 18 مستشفى عن الخدمة

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزراة الصحة في قطاع غزة، إن هناك 220 ألف وحدة سكنية أبيدت بالكامل جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، و40 سيارة إسعاف دُمرت بالكامل، و120 مؤسسة صحية ومستشفى تم استهدافها وتدميرها ، مشيرا إلى أن هناك 18 مستشفى أخرجها جيش الاحتلال الإسرائيلي عن الخدمة بسبب الاستهداف والتدمير ونفاد الامتدادات الطبية.

192 شهيدا من الطواقم الطبية

وأوضح المتحدث باسم وزراة الصحة في قطاع غزة خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الاعلامية لبنى عسل، عبرفضائية الحياة، اليوم الثلاثاء أن 192 شهيدًا سقطوا من الطواقم الطبية، مشيرًا إلى أن أكثرمن 70% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء والمسنين، والحصيلة الأخيرة من الساعات الأخيرة كانت هناك 21 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 550 شهيدًا إضافة إلي أكثر من 10400 شهيدًا منذ 7 أكتوبر حتى الآن».

26 ألف مواطن أصيبوا بجروح مختلفة

وتابع: «هناك 26 ألف مواطن أصيبوا بجروح مختلفة، ومستشفيات قطاع غزة باتت اليوم تعجز عن تقديم أي خدمة صحية لجرحى العدوان الإسرائيلي ، بسبب عدم توافر الأجهزة الطبية».