الحكومة البريطانية تعقد اجتماعا طارئا بشأن تأثيرات حرب إسرائيل على غزة

تعقد حكومة المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا للاستجابة حول تأثير الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على البلاد.

اجتماع الطوارئ

وقال متحدث باسم الحكومة نقلا عن صحيفة الجارديان البريطانية، إن نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن، سيترأس اجتماعا للجنة الطوارئ لتنسيق رد الحكومة على الوضع في إسرائيل وغزة.

مناقشة مجموعة واسعة من المجالات

وأضاف المتحدث، أنه سيتم مناقشة مجموعة واسعة من المجالات ولكن من الواضح أنه يركز بشكل خاص على تأثير الحرب على المملكة المتحدة محليًا وكيف يمكننا معالجة بعض الأمور المتعلقة بتماسك المجتمع بشكل خاص.

مخاوف مستمرة

يأتي الاجتماع وسط مخاوف لدى الوزراء البريطانيين بشأن المسيرات المؤيدة للفلسطينيين المخطط لها في يوم الهدنة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في الحوادث المعادية للإسلام وللسامية في بريطانيا، بحسب ما أوردت الجارديان.