ورشة عمل عن إنشاء جامعة متخصصة في وزارة النقل

عقدت الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل ورشة عمل بعنوان «إنشاء جامعة متخصصة في النقل في مصر الأهداف والتحديات»، على هامش فعاليات اليوم الثالث للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023.

واستعرضت المهندسة منى حسن قطب نائب رئيس الهيئة المشكلات الرئيسية التي تواجه قطاع النقل في نقص الكوادر الفنية والخبرات الفنية المدربة على التصميم والتنفيذ والإشراف على تنفيذ المشروعات وتصنيع وسائل النقل.

تطوير المناهج الدراسية وإدخال ما يوفر الخبرة اللازمة المطلوبة

وأوضحت مشكلة نقص عدد الأساتذة المتخصصين في هندسة السكك الحديدية وبالتالى عدم الإقبال على دخول أقسام النقل بالجامعات المصرية، ونوهت إلى توجيهات وزير النقل بأهمية العمل على تطوير المناهج الدراسية وإدخال ما يوفر الخبرة اللازمة المطلوبة وخاصة في مجال تصنيع مركبات وتصميم المشروعات وخاصة في ظل مشروعات ووسائل النقل الحديثة المتوفرة حاليا كما تم الإشارة إلى التعاون الذى تم مع الجامعة الكورية KNUT وهى الجامعة الكورية للنقل وتوقيع مذكرة التفاهم خلال الشهر الماضى والذى يهدف إلى التعاون بين الهيئة والجامعة للاستعانة بالخبرات الجامعة الكورية وبالتنسيق والتعاون مع أساتذة من الجامعات المصرية في إعداد المناهج الدراسية وسد فجوات الاحتياجات التعليمية بما يضمن تحقيق تطوير العنصر البشرى المطلوب بالتعاون مع أساتذة الجامعة الكورية kNUT

الاستثمار في توطين العلم والتعليم الهندسي

وفي سياق متصل عرض مساعد وزير النقل الاستثمار أهمية الاستثمار في توطين العلم والتعليم الهندسي في مجال النقل لأنه أحد أهم عناصر توطين الصناعة في مصر وهو شعار المؤتمر هذا العام وحرصه الشديد على توفير أوجه الدعم لإعداد ملف قوى لإنشاء جامعة النقل بالإضافة إلى توفير مستثمرين عاملين ومصنعين في مجال النقل على دراية كبيرة باحتياجات سوق العمل موضحا أن الجامعة ستكون جامعة دولية تقدم خدمات تعليمية لمصر والشرق الأوسط وأفريقيا وحضر الورشة لفيف من أساتذة الجامعات المصرية المشاركين وأساتذة معهد النقل وممثلى البنك الدولى المشاركين في توفير الدعم اللازم والمعونة الفنية لأعداد متطلبات إنشاء الجامعة.