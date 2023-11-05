القطار الكهربائي السريع يظهر لأول مرة في معرض النقل الذكي (صور)

أعلنت وزارة النقل، مشاركة القطار الكهربائي السريع في اصطفاف وسائل النقل الأخضر بمعرض النقل الذكي، والذي سيعمل على الخط الكهربائي السريع «العين السخنة- العلمين»، وسيقف فى المراكز ويسير بسرعة قصوى قردها 160 كيلومترا في الساعة.

وجرى اختبار القطاع السريع في مدينة كريفيلد الألمانية، وصنعته شركة سيمنز، وهو ضمن القطارات الكهربائية السريعة المقرر تشغيلها في مصر قريبا، وتصل سرعته إلى 160 كم/ساعة، ومن المقرر أن يعمل ضمن مشروعات القطار السريع بالخط الأول من العين السخنة لمرسى مطروح، مرورا بالإسكندرية، للتوقف بمراكز المحافظات.

تنفيذ 4 خطوط

ويجرى تنفيذ 4 خطوط، بإجمالي أطوال تبلغ 2250 كيلومترا، وتمر بكل المحافظات المصرية، وبأكثر من 60 مدينة، ومن المقرر أن يتم تشغيل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع من العين السخنة حتى مرسى مطروح العام المقبل.