تفاصيل اليوم الثاني من معرض النقل الذكي.. مذكرات تفاهم وجلسات متعددة

أعلنت وزارة النقل، عن فعاليات اليوم الثاني من المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط، موضحة أنه سيتم توقيع مذكرات عقود مهمة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية الأنفاق والشركات العالمية، بحضور وزير النقل، ورؤساء الشركات العالمية ورؤساء هيئات وشركات وزارة النقل.

وزارة النقل

كما سيجري تخصيص جلسة حوارية بعنوان توفير أنظمة النقل لمواكبة المستقبل، بحضور وزير النقل، ورؤساء الشركات العالمية.

كما ستعقد جلسة حوارية بعنوان وسائل النقل ذات الجر الكهربائي من أجل نقل أخضر ومستدام، وجلسة حوارية بعنوان تشكيل مستقبل اللوجستيات المستدام من أجل عالم متصل.