رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد احتفالية «حاضنات الفائقين» لتكريم الطلاب المتفوقين

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، احتفالية «حاضنات الفائقين» بالجامعة لتكريم الطلاب المتفوقين دراسياً، على مستوى كليات الجامعة المختلفة، وتسليم حاسب آلي ناطق للمكفوفين من طلاب جامعة كفر الشيخ، التي نظمتها وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.

بروتوكول بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة كفر الشيخ

يأتي ذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور نيڤين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة السابق للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وعادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، ومحمد أحمد، منسق وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.

رئيس الجامعة: القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بذوي الاحتياجات الخاصة

قدّم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي وكوادرها على دعمهم ومساهمتهم الكبيرة بالجامعة، مٌثنياً على الخدمات التي تُقدمها في مجالات كثيرة ومتعددة، تحفيزاً للطلاب المتفوقين في جميع كليات الجامعة وخاصةً الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يستحقون كل الدعم والمساندة، مؤكدًا أنّ القيادة السياسية تولى لهم اهتماماً أكبر في جميع المحافل في السنوات الأخيرة، مما أثمر عن العديد من النوابغ من بين هؤلاء الطلاب، معرباً عن امتنانه وشكره للجمعيات المساهمة في الاحتفالية الذين يعملون جميعاً في بوتقة واحدة لتقديم الدعم الاجتماعي لطلاب جامعة كفر الشيخ.

زيارات ميدانية للمشروعات القومية

ومن جانبها، أشارت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أنّ وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة تعمل على تحقيق العديد من الأهداف من بينها بناء الإنسان، ودعم الطلاب بجميع فئاتهم خاصةً الطلاب ذوي الهمم التي تُساهم في حمايتهم اجتماعياً، وتمكينهم اقتصادياً، وعمل ندوات وزيارات ميدانية للمشروعات القومية للتعريف المباشر للطلاب بمشروعات بلادهم ومحاربة الشائعات التي تواجه مصر في طريق تحقيقها للتنمية المستدامة ورؤيتها لعام 2030.

تسليم 8 أجهزة حاسب آلى ناطق لأعضاء هيئة التدريس

جدير بالذكر أنّ الاحتفالية جاءت بالتعاون مع جمعية الأورمان ضمن مبادرة «تكافؤ الفرص التعليمية»، حيث تم تسليم 8 أجهزة حاسب آلي ناطق لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا وطلبة الجامعة من ذوي البصيرة لمساعدتهم على تنمية مهاراتهم التعليمية.

وانتهى الحفل بتكريم الطلبة الفائقين ضمن برنامج حاضنات الفائقين التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بمنح الطلاب منح مالية شهرية، لدعم الطلاب الفائقين، واستكمال تفوقهم الدراسي.