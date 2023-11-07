خبير قانون دولي: قصف غزة تجاوز عدد غارات أول عامين بالحرب العالمية الثانية

اعتبر الدكتور أيمن سلامة أستاذ وخبير القانون الدولي، أن ما فعله الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة على مدار الـ32 يوما الماضية لم يحدث في تاريخ النزاعات المسلحة.

قصف الاحتلال لغزة تجاوز أول عامين في الحرب العالمية الثانية

وأوضح سلامة في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القصف الجوي غير المميز والعشوائي الذي لم يميز بين المحاربين والمدنيين الأبرياء العزل في غزة غير المشتركين في النزاع المسلح، تجاوز في حجمه وعدد غاراته القصف الجوي المتبادل بين دول المحور والحلفاء في أول عامين للحرب العالمية الثانية، كما يعتبر القصف الجوي في غزة أكثر جسامة وفتكًا وقتلا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 10468، وأكثر من 27 ألف جريح، جراء هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية عدوان 7 أكتوبر الماضي، منهم 4237 طفلا شهيدًا و2719 سيدة و631 مسنًا، وجرى الإبلاغ عن فقدان 1300 طفل.