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وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا في قلب مدينة غزة

كتب:

محمد عزالدين
07:34 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
وزير الدفاع الإسرائيلي

وزير الدفاع الإسرائيلي

تعهد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بعودة الأسرى لدى حماس إلى أسرهم سواء بالقوة أو الدبلوماسية، قائلا: «نحن في خضم حرب متعددة الجبهات في الجنوب والشمال».

وأضاف خلال كلمة عرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن عناصر حماس لن تكون محصنة في أي مكان تختبئ فيه، وقواتنا الآن في قلب مدينة غزة، مردفا: «غزة هي قاعدة للإرهاب».

وتابع: «آلاف المدنيين نزحوا من غزة باتجاه خان يونس ورفح، وسندمر حماس ونناشد المدنيين مغادرة شمال غزة، وتقدمنا من الشمال والجنوب إلى قلب غزة».

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