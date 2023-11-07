حزب الخضر المصري يدين تدمير النظام البيئي في قطاع غزة

أدان حزب الخضر المصري تدمير النظام البيئي في قطاع غزة، إثر الهجمات العسكرية المتتالية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي عن طريق الصواريخ والقنابل وغيرها من الأسلحة.

وقال حزب الخضر في بيانه، إن وسائل الاعلام العالمية تناولت تقارير عن أن كمية القنابل والصواريخ التي ألقيت على أحياء قطاع غزة منذ بدء الحرب في يوم السابع من أكتوبر حتى اليوم تساوي تأثير قنبلتين ذريتين، فضلا عن أن إسرائيل استخدمت قنابل الفوسفور الأبيض، وتم توثيق ذلك من قبل منظمة العفو الدولية.

أضرار قنابل الفسفور على البيئة

وتابع: «لمن لا يعرف قنابل الفسفور الأبيض، هي قنابل تستخدم كستار دخان كثيف أو كسلاح لديه القدرة على التسبب في أضرار للإنسان والبيئة أيضا وعندما يتعرض جسم الأنسان للفسفور الابيض يحترق الجلد واللحم فلا يتبقي غير العظام».

وأوضح حزب الخضر المصري، أن إلقاء الاحتلال الإسرائيلي تلك الكميات الضخمة من القنابل وإطلاق الصواريخ التي تعادل تأثيرها قنبلتين ذريتين على كل مكان في غزة والذي لا يتجاوز طوله 40 كيلومترا، وعرضه 12 كيلومترا هو بمثابة كارثة بيئية مروعة على قطاع غزة، ومما لا شك فيه أن تلك الكميات الضخمة من المتفجرات التي ألقيت على قطاع غزة سيكون لها تأثير كبير على الهواء، والتربة، والبحر، ومياه الآبار الجوفية ، وتدمير الأشجار والكائنات الحية في غزة، فضلا عن عن الآلاف من المباني السكنية وغير السكنية التي تم تدميرها من قبل القوات الاسرائيلية، والتي نتج عنها ملايين الأطنان من ركام المباني التي تم تفجيرها على رؤوس الاطفال والسيدات.

حزب الخضر يناشد بحماية البيئة

وأكد حزب الخضر المصري أنه لن يقف مكتوف الأيدي وهو يشاهد تلك الكارثة البيئة المروعة التي تحدث في قطاع غزة من قبل القوات الإسرائيلية، لكون تلك الكارثة البيئة لن تؤثر فقط على قطاع غزة بل أيضا على الدول المجاورة للقطاع، ومن ثم فإن حزب الخضر المصري يدين بشدة تلك الأعمال التدميرية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، ويعرب عن قلقه الشديد من تداعيات تلك الحرب على النظام البيئي، ويناشد المنظمات الدولية المعنية بحماية البيئة التدخل فورا من أجل إيقاف تلك الحرب التي أتت على الأخضر واليابس في قطاع غزة.