خبير اقتصادي يحذر من النصب والعروض الوهمية في «الجمعة البيضاء»

حذَّر أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، من الفرح بالعروض الكثيرة والتخفيضات الكبيرة التي تحدث في أيام الجمعة البيضاء، لافتا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك وعدم الانسياق من العروض الوهمية.

أبو علي: ضرورة مراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات في الجمعة البيضاء

وأوضح «أبو علي»، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الثلاثاء أنه عند الشراء في الجمعة البيضاء، فلابد من التركيز في تواريخ الإنتاج والصلاحية، لوجود منتجات منتهية الصلاحية، أيضا نقدر نشترى من المنصات الإلكترونية تفادياً للتزاحم.

عروض الجمعة البيضاء مغرية

وتابع الخبير الاقتصادي: «نتيجة الظروف الراهنة، لازم نشتري اللى محتاجينه وبلاش نشترى حاجات رفاهية زيادة عن حدنا، حتى نتيح الفرصة لغيرنا يستطيع شراء حاجته، وذلك مهما كان إغراء عروض الجمعة البيضاء».