تخفيضات الجمعة البيضاء.. ماذا تفعل لو تعرضت للنصب والخداع؟

بدأت عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء، التي تتزامن مع شهر نوفمبر من كل عام، حيث تنهال العديد من العروض على الملابس والأحذية وكافة السلع والمنتجات في المحال المختلفة، ويقع بعض العملاء ضحايا للنصب والخداع في تلك الفترة.

جهاز حماية المستهلك طالب المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر في التعامل مع العروض الوهمية والإعلانات الخادعة التي تستغل مناسبة تخفيضات الجمعة البيضاء في هذا الوقت من كل عام.

عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء

وأكد جهاز حماية المستهلك، في بيان له، على ضرورة اختيار المستهلكين للتعامل مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك، والمنصات الإلكترونية المعتمدة.

وفي حال شعور المواطن بالخداع والنصب أو الإعلانات المضللة في تخفيضات الجمعة البيضاء، يجب التواصل مع الجهاز عن طريق الاتصال بالخط الساخن (19588) من الخط الأرضي.