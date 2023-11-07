موعد تخفيضات الجمعة البيضاء 2023 وخطوات تقديم شكوى لـ«حماية المستهلك»

يحل موعد تخفيضات الجمعة البيضاء 2023 في المحال والمولات والسلاسل التجارية، يوم الجمعة 25 نوفمبر من كل عام، إذ تشترك المحلات في معظم دول العالم لإعلان التخفيضات على السلع والمنتجات بأسعار مخفضة أمام المستهلكين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم بأسعار مخفضة، فضلا عن فرصة المحلات للتخلص من البضائع المخزنة والراكدة لديهم.

تخفيضات الجمعة البيضاء 2023

وتشهد عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء 2023 تقديم عروض مميزة على أسعار المنتجات، بما في ذلك الملابس والأجهزة الكهربائية والأحذية والحقائب والسلع الغذائية وغيرها، ويراقب جهاز حماية المستهلك على أي عروض وتخفيضات مقدمة من المحال للتأكد من جدية العروض والتحفيضات المقدمة للمواطنين.

رقابة جهاز حماية المستهلك

وأصدر جهاز حماية المستهلك، تحذيرا للمستهلكين، ضرورة توخي الحذر في التعامل مع العروض الوهمية والإعلانات الخادعة التي تستغل مناسبة تخفيضات الجمعة البيضاء، مطالبا المواطنين التعامل مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المعتمدة فقط.

ونوه الجهاز إلى أن طريقة تقديم شكوى للجهاز تتم عن طريق الاتصال بالخط الساخن 19588 من أي خط الأرضي.