«حماية المستهلك» يحذر من الإعلانات الوهمية المستغلة لتخفيضات الجمعة البيضاء

أهاب جهاز حماية المستهلك بجميع المستهلكين، ضرورة توخي الحذر في التعامل مع العروض الوهمية والإعلانات الخادعة التي تستغل مناسبة تخفيضات الجمعة البيضاء.

وأكد الجهاز وفقا لبيان صادر عنه، ضرورة التعامل مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المعتمدة والتواصل مع الجهاز في حال تعرضهم إلى أي من أنواع الغش والخداع أو الإعلان المُضلل عن طريق الاتصال بالخط الساخن (19588) من الخط الأرضي.