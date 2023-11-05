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«حماية المستهلك» يحذر من الإعلانات الوهمية المستغلة لتخفيضات الجمعة البيضاء

كتب:

وفاء الصعيدي
07:40 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك

أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك

أهاب جهاز حماية المستهلك بجميع المستهلكين، ضرورة توخي الحذر في التعامل مع العروض الوهمية والإعلانات الخادعة التي تستغل مناسبة تخفيضات الجمعة البيضاء.

وأكد الجهاز وفقا لبيان صادر عنه، ضرورة التعامل مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المعتمدة والتواصل مع الجهاز في حال تعرضهم إلى أي من أنواع الغش والخداع أو الإعلان المُضلل عن طريق الاتصال بالخط الساخن (19588) من الخط الأرضي.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.