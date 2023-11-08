أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم في مبادرة تخفيض أسعار السلع بمطروح

ارتفع عدد المنافذ والمحلات التجارية المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة مطروح إلى 36 منفذا في مراكز المحافظة؛ لتوفير جميع أنواع السلع للمواطنين من الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم بتخفيضات تبدأ من 15% وحتى 30%.

أسعار الخضروات والفاكهة في مبادرة تخفيض أسعار السلع

وقالت المهندسة هند محمود، مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح، إن أسعار الفاكهة والخضروات بمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية جاءت كالتالي:

الطماطم بـ 10 جنيهات للكيلو.

البصل الأحمر بـ 22 جنيها.

البصل الأبيض 25 جنيها.

البطاطس 15 جنيها.

الفلفل الحار 10 جنيهات.

الفلفل الألوان 30 جنيها.

الليمون 10 جنيهات.

البامية 40 جنيها.

البسلة 35 جنيها.

الكوسة 10 جنيهات.

الملوخية 8 جنيهات.

القلقاس 20 جنيها.

السلق 3 جنيهات.

الفاصوليا 10 جنيهات.

السبانخ 10 جنيهات.

البادذنجان 10 جنيهات.

الخيار 5 جنيهات.

الجزر 12 جنيها.

البطاطا 7 جنيهات.

الثوم 40 جنيها البلدي و20 المستورد.

البنجر 10 جنيهات.

اللفت 5 جنيهات.

البرتقال بـ 12.5 جنيه.

الموز 20 جنيها.

الرمان 15 جنيها.

التفاح اللبناني 35 جنيها.

التفاح الأخضر 40 جنيها.

التفاح السكري 50 جنيها.

المانجو 35 جنيها.

الجوافه 15 جنيها.

العنب 15 جنيها.

البلح الزغلول 25 جنيها.

الكيوي 60 جنيها.

الكاكا 20 جنيها.

أسعار اللحوم والمجمدات

وأضافت وكيل وزارة التموين بمطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أسعار اللحوم والمجمدات، جاءت كالتالي:

السجق 160 جنيها.

البرجر 200 جنيه.

الكبدة 140 جنيها.

اللحمة 250 جنيها.

البانية 180 جنيها.

الأجنحة 60 جنيها.

وراك الفراخ 100 جنيه.

سمك الشاخورة المجمد 85 جنيها.

الكليماري 150 جنيها.

الجمبري 350 جنيها.

أسعار منتجات السلع والألبان

وسجلت أسعار منتجات السلع الغذائية والألبان خلال منافذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية في مطروح، سعر السكر 27 جنيها، والأرز 22 جنيها، والحليب البقري 20 جنيها، والحليب الجاموسي 30 جنيها، والسمن الجاموسي 200 جنيه، والبقري 150 جنيها، والجبن الفلاحي 70 جنيها للكيلو.