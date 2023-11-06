إقبال كبير على معارض السلع الغذائية المخفضة بالبحر الأحمر

شهدت معارض السلع الغذائية بمدن محافظة البحر الأحمر، إقبالا كبيرا من المواطنين تزامنا مع مبادرة انخفاض أسعار السلع الأساسية، تحت رقابة أجهزة البحر الأحمر، تزامنًا مع توجيهات الدولة بتوفير جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة في المعارض.

افتتاح معرض للسلع الغذائية في القصير

وشهدت مدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، قبل عدة ساعات، افتتاح معرض للسلع ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، بحضور رئيس مدينة القصير بشارع جامعة الدول العربية، بالتنسيق بين الغرفة التجارية وإدارة التموين، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر.

وأشار اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، في بيان صحفي، أن المعرض يضم منافذ لبيع الخضار والمجمدات والعطارة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، مشددا على العارضين بوضع لافتات الأسعار على جميع السلع بطريقة واضحة للجميع والالتزام بها، موضحا أن الدولة تبذل مجهودات غير مسبوقة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير كافة المتطلبات اللازمة.

رقابة على معارض السلع الغذائية بالبحر الأحمر

من جانبه أشار أحمد الدقاق مدير الرقابة التجارية بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، إلى أن جميع معارض السلع الغذائية بالبحر تخضع للرقابة بالتنسيق مع إدارات التموين بالمدن بناء على تعليمات شاذلي عايش وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، في إطار سياسة الدولة بضرورة توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ورفع المعاناة على المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.