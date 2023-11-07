زيادة منافذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية في مطروح.. تخفيضات 30%

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، زيادة عدد المنافذ والمحال والسلاسل التجارية المشاركة في تنفيذ مبادرة الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، وذلك بنطاق مدينة الضبعة، بنسب تخفيض تتراوح من 15 حتى 30%، وذلك تحت إشراف مديرية التموين بمطروح، وبالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظة.

توافر السلع الغذائية وزيادة منافذ البيع

واطمئن محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، من المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية مع مشاركة المزيد من السلاسل والمحال التجارية داخل المحافظة، والتي وصلت إلى 34 منفذا بمدن المحافظة في فعاليات المبادرة من 11 إلى 18 سلعة أساسية فأكثر والالتزام بنسب التخفيض وعدم المغالاة.

تدوين الأسعار على السلع الغذائية

ووجه محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة مع الدفع بمزيد من القوافل إلى القرى والتجمعات الصحراوية، لتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة مع إعلام المواطنين بها، والتنمية علي ضرورة كتابة الأسعار على كافة السلع وبشكل واضح للجمهور.

تخفيضات على 7 سلع غذائية

وأوضح محافظ مطروح أن الحكومة أعلنت عن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15حتى 25%، وهي سلع السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز، إضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن جميع المواطنين وجهود الحكومة لمكافحة جشع بعض التجار وضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة، لتحقيق التوازن والإستقرار بالأسواق، وتعزيز الحماية الإجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.