انخفاض جديد في سعر السكر بمطروح.. وزيادة السلع الغذائية بمنافذ «التموين»

سجل سعر السكر انخفاضا جديدا في المحلات والمنافذ المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمدينة مرسى مطروح والمراكز الأخرى، مع توافر جميع السلع للمواطنين بتخفيضات كبيرة، بحسب ما أكدته المهندسة هند محمود مساعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح.

سعر السكر في منافذ مبادرة تخفيض أسعار السلع

وأضافت وكيل وزارة التموين بمطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سعر السكر يباع اليوم بـ27 بدلا من 29 جنيها، وتوجد منه كميات كبيرة في جميع المنافذ والمحلات المشاركة في المبادرة التي تشرف عليها مديرية التموين بمطروح.

أسعار السلع الغذائية في مبادرة تخفيض الأسعار

وأشارت وكيل تموين مطروح إلى أن التخفيضات مستمرة في جميع المنافذ خلال مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، وتشمل الزيت 29 جنيها العبوة 700 ملي، والأرز 20 جنيها الكيلو، والزيت لتر كامل 45 بدلاً من 50 جنيها، وجبنة عبور لاند 15 بدلا من 17 جنيها، وجبنة ديري ربع كيلو 10 جنيهات، ومكرونة الملكة 400 جرام 9 بدلا من 10 جنيهات، وجوال الأرز البلدي 10 كيلو بسعر 220 جنيها.

تخفيضات تصل إلى 40%

وأوضحت أن هناك العديد من المنافذ المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمراكز المحافظة الثمانية من خلال فروع دلتا ماركت شركة تجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، وعدد من تجار الجملة في مدن الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة، بتخفيضات تبدأ من 15% وحتى 40%، ويتم متابعتها من خلال مفتشي التموين والرقابة التموينية في المديرية وإدارات التموين بالمراكز، والتي افتتحها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

زيادة المعروض من المواد الغذائية

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لـ«الوطن»، توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية وغيرها للمواطنين في المنافذ، من الأرز والزيت والسكر والفول والعدس والدقيق ومنتجات الألبان والمكرونة والسمنة، بالإضافة إلى أماكن لبيع خضروات ولحوم في المعرض اللوجستي بأسعار مخفضة للمواطنين.