أمريكا: لا ندعم أي نقل قسري للفلسطينيين خارج غزة

أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تدعم أي نقل قسري للفلسطينيين خارج غزة، مشددةً على أن هذا الأمر ليس مطروحا على الطاولة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية».

وكان مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، قد أعلن أن قصفًا صاروخيًا استهدف قاعدة «كونيكو» الأمريكية في سوريا.

وأعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع عسكري إسرائيلي ردا على قصف أحد مواقعه.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 10468 شهيدا وأكثر من 27 ألف مصاب جراء العدوان، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».