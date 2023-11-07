خبير قانون دولي يكشف أبرز 7 جرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة
كتب:
أحمد حامد دياب
08:28 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
عدوان الاحتلال على قطاع غزة
تستمر قوات الاحتلال في عدوانها على الشعب الفلسطيني الذي ترتكب ضده جرائم حرب منذ 7 أكتوبر الماضي، كشف عنها الدكتور أيمن سلامة أستاذ وخبير القانون الدولي.
وحدد سلامة في تصريح لـ «الوطن» جرائم الاحتلال التي تٌصنف كجرائم حرب طبقًا للقانون الدولي الإنساني، كما يلي:
جرائم حرب ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة
1- الرفض التعسفي لإيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية لقطاع غزة.
2- الرفض التعسفي لإنشاء ممرات آمنة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية وإجلاء المصابين والجرحى من غزة لسيناء المصرية.
3- الرفض التعسفي لإنشاء مناطق آمنة في جنوب غزة حتى يأمن النساء والأطفال والعجزة ليأمنوا حياتهم وممتلكاتهم أثناء استقبال المساعدات الإنسانية.
4- الحصار الجائر الذي فرضه الاحتلال على قطاع غزة منذ عام 2006 حتى الآن هو أيضًا جريمة حرب خطيرة.
5- العقاب الجماعي واللجوء لسلاح التجويع لقتل المدنيين في قطاع غزة.
6- قصف المدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات والمؤسسات الأممية.
7- التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة.