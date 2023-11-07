اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي لمدير المخابرات الأمريكية: يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسي» لمدير المخابرات الأمريكية: يجب وقف إطلاق النار فى قطاع غزة

- «بيرنز»: حريصون على مواصلة التنسيق المكثف مع مصر لحل الأزمة الحالية

- القوات المسلحة تُنفّذ عدداً من الأنشطة التدريبية

- «التخطيط»: تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى رغم التحديات العالمية

الصفحة الثانية

- قطاع الصحة.. مبادرات وإصلاحات لخدمة المواطنين

- مجلس الوزراء: المخزون الاستراتيجى للسلع آمن ولا صحة لوجود أزمة غذائية بسبب الأحداث الحالية

- انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع فى الأسواق.. ولم نطالب المواطنين بالتخزين

- ضم الصيادين إلى «تكافل وكرامة» خلال أشهر الزريعة

- «التضامن»: أصحاب المراكب الأقل من 5 أمتار يدخلون منظومة العمالة غير المنتظمة

الصفحة الثالثة

- جريمة القرن.. إبادة الفلسطينيين مستمرة

- إسرائيل تواصل قصف «غزة».. وعدد الشهداء يتجاوز 10 آلاف

- غارات عنيفة تستهدف المنازل ورياض الأطفال والمساجد داخل القطاع.. و«الصحة الفلسطينية»:60% من المستشفيات والمراكز الطبية فى القطاع المحاصر خارج الخدمة بسبب نقص الوقود والقصف

- مصر تؤكد التزامها الراسخ بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية..و«شكرى»: إدخال المساعدات لا يعنى عدم وقف إطلاق النار.. والإمارات تواصل جهودها لدعم الشعب الفلسطينى «سياسياً وإنسانياً»

- مصر تكثف جهودها لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى أهالى «غزة»

- مطار العريش يستقبل 4 طائرات إماراتية وكويتية تحمل مساعدات.. و«الصحة العالمية» تنسق مع القاهرة لتوفير الأمان للفرق الطبية والمسعفين فى القطاع

- إسرائيل من الداخل: الشركات تنهار.. و«نتنياهو» يتعهد بإنشاء «اقتصاد تحت السلاح»

- 1 من كل 3 شركات تغلق أو تخفض عملياتها.. وخسائر فى الإيرادات 50%.. وبنك إسرائيل المركزى يعلن عن خطة إنقاذ

الصفحة الرابعة

- المستشار محمود فوزى: أولويات مرشحنا الرئاسى «بناء الإنسان» وتشجيع القطاع الخاص فنحن لا نبدأ من الصفر.. والجزء الصعب من التنمية انتهى والقادم أسهل

- رئيس الحملة الانتخابية لـ«السيسى» فى أول حوار صحفى: التصنيع والإنتاج والتشغيل الركيزة الاقتصادية لـ«رؤيتنا»

-تأجيل الانتخابات الرئاسية بسبب أوضاع غزة غير قابل للتنفيذ دستورياً وقانونياً.. والحمد لله على نعمة الأمن والأمان.. ومرشحنا ستكون لديه أنشطة انتخابية لكن بما يتناسب مع ضوابط تحركاته كرئيس للجمهورية.. والدعاية لا تعنى فقط المؤتمرات الشعبية

- الرئيس يتصرف أحياناً على عكس ما تمليه مصلحته الانتخابية لكنه ينظر لما يمكث فى الأرض وينفع الناس.. والأحداث الأخيرة كشفت للمواطن أن الأمر ليس اقتصاداً وغلاء فقط ولكن أمن وأمان وحدود مستقرة أيضاً.. وما تم إنجازه من بنية تحتية وتنمية وفَّر لنا مقومات النجاح والانطلاق

- تصريحات الرئيس عن القضية الفلسطينية اكتسبت مصداقية عند المصريين.. والقضية بالنسبة لنا هى قضية إنسانية وأمن قومى ولم تتخذها الحملة قضية انتخابية

- الحملة استمرت فى استقبال تأييدات المواطنين لـ«السيسى» حتى بعد ترشحه تعبيراً عن دعمهم.. وندعو المصريين للمشاركة فى الانتخابات واختيار الأصلح

الصفحة الخامسة

- حلمنا توفير حياة آمنة ومستقرة وكريمة للمصريين.. وأن نرى مصر فى مكانتها المستحقة.. وقوة حملتنا مستمدة من مرشحنا وأغلبها من الشباب.. والمشاركة متاحة لكل محب ومؤيد

- «السيسى» مرشح عابر للأحزاب والفئات وغير محسوب على حزب بعينه.. وخطابنا موجه لكل المصريين.. وتوجيهاته واضحة.. المنافسة بشرف وأمانة وبابنا مفتوح للتعامل مع كل المرشحين

- الحوار الوطنى بث الأمل والتفاؤل بدليل وجود ٣ رؤساء أحزاب كمرشحين رئاسيين.. وانتخابات ٢٠٢٤ تختلف عن ٢٠١٨.. فالظروف كانت أسهل والدول غير متأثرة بأزمات عالمية كبيرة.. والاقتصاد العالمى يتباطأ وينكمش

- هدفنا كثافة التصويت لانعكاسها على التصنيفات الائتمانية ونظرة المنظمات الدولية لمصر.. والرئيس لا يعرف الخطاب المزدوج وما يقال فى الغرف المغلقة يقال فى العلن

- بعض عواصم العالم لا تأمن على نفسك وأنت تسير فى شوارعها مرتدياً ساعة باهظة.. فالأمان سلعة غير مرئية تشعر بها عندما تفقدها

الصفحة السادسة

- دكتور محمد صلاح البدرى يكتب: رسائل المقاطعة..!

- جمال حسين يكتب: الوزير النازى.. والتهديدات النووية!!

- دكنور محمود خليل يكتب: زمن «حسن».. وزماننا

- حسين القاضي يكتب: من وثائق التهجير القسرى

- لطفي سالمان يكتب:متى تنتهى الحرب فى غزة؟

الصفحة السابعة

- 26هدفاً و4 ركلات جزاء حصيلة الجولة السادسة «قندوسى» الأعلى تقييماً.. واختفاء التعادل السلبى

- بداية جديدة.. الأهلى يواجه سيراميكا.. و«كولر» يحذر اللاعبين من المنافس

- الزمالك بـ«جهاز معدل» أمام بيراميدز بالكأس.. «فتوح» يظهر فى النادى.. ومحاولات للحل مع «الزنارى وصبحى»

- «ليس للبيع نهائياً».. قرار حاسم داخل ليفربول بشأن «صلاح».. ورفض كل العروض.. و«مو» فى قائمة مميزة بـ«بيج 5»

الصفحة الثامنة