نتنياهو: لا وقف لإطلاق النار في غزة دون إعادة المحتجزين.. وندعو السكان للتوجه جنوبا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لا وقف لإطلاق النار في غزة دون إعادة المحتجزين بالقطاع، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف في مؤتمر صحفي: «سنرد على كل هجوم تتعرض له إسرائيل، ولن نوقف القتال في غزة حتى ننتصر، ونقدر الدعم الأمريكي السخي لإسرائيل، ولن ندخل الوقود إلى قطاع غزة، وندعو سكان غزة مجددا للتوجه إلى الجنوب».

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 10468، وأكثر من 27 ألف جريح، جراء هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية عدوان 7 أكتوبر الماضي، منهم 4237 طفلا شهيدًا و2719 سيدة و631 مسنًا، وجرى الإبلاغ عن فقدان 1300 طفل.