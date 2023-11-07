عادل حمودة: حكومة نتنياهو الأشد تطرفا في تاريخ إسرائيل

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، إنّ إسرائيل لديها متلازمة أو معضلة سياسية أساسية منذ إعلان قيامها في عام 1948، وهي أن هناك حزب يحصل على أعلى عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية ولكنه لا يحصل على الأغلبية المناسبة لتشكيل الحكومة، مؤكدا أن الحكومة الحالية الأشد تطرفا في تاريخ إسرائيل.

أضاف «حمودة»، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «ومن ثم، كان هناك باستمرار ائتلاف من أحزاب صغيرة أصواتها محدودة، ولكنها تشكل الحكومة، وبالتالي، فإنها تطلب مطالب كبيرة».

وتابع الكاتب الصحفي والإعلامي: «باستمرار كان يكسب تحالف يضم حزب العمل و3 أحزاب أخرى، ولكن مؤخرا، وجدنا أن الخريطة السياسية أصبحت غريبة جدا، إذ أن نتنياهو هو أول رئيس وزراء لإسرائيل وُلد في إسرائيل، وتشكلت الحكومة في 29 ديسمبر من عام 2022، وحصلت على 64 من أصل 120 مقعدا في الكنيست، والائتلاف كله بلا استثناء أحزاب دينية متشددة جدا، وأصبح في التحالف أحزاب لم نسمع عنها من قبل مثل يهودية التوراة والتوراة المتحدة والحزب الصهيوني الديني وكلها متطرفة ومتشددة جدا، وبالتالي، فإن هذه الحكومة هي الأشد تطرفا ويمينية في تاريخ إسرائيل».