احتجاجات في تل أبيب لعائلات المحتجزين الإسرائيليين ضد نتنياهو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بخروج تظاهرة في تل أبيب لعائلات المحتجزين الإسرائيليين لمطالبة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل على إطلاق سراح أبنائهم.

الشرطة الإسرائيلية

وفي وقت سابق، طالب المتظاهرون نتنياهو بالاستقالة فورًا، الأمر الذي جاء عقب صدامات بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية أمام مقر إقامة نتنياهو، بحسب القاهرة الإخبارية.

أسرى لدى الفصائل الفلسطينية

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن ارتفاع عدد أسراه لدى المقاومة الفلسطينية بغزة ليصل إلى 210 أسرى لدى الفصائل الفلسطينية.