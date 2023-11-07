أستاذ دراسات عبرية: نتنياهو خطر على إسرائيل.. ومتهم بالتحريض على اغتيال «رابين»

كشف الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ التاريخ والدراسات العبرية، تفاصيل تصريحات إيهود باراك بشأن خسارة إسرائيل الرأي العام في أوروبا، موضحا أن بعض الإسرائيليين يرون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بات خطرًا على دولتهم.

التضحية بالمحتجزين والأسرى

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بشأن ضرب غزة بالأسلحة النووية تعني التضحية بالمحتجزين والأسرى، إلى جانب تعرضهم لغبار السلاح النووي الذي يعود عليه لقصر المسافة عن قطاع غزة.

وأشار إلى أن هذه التصريحات تعني تخلي تل أبيب عن سياسة الغموض النووي الذي كانت تتبعه دولة الاحتلال الإسرائيلي من قبل.

ولفت إلى أن هناك انقساما داخليا في إسرائيلي على المستوى العسكري والسياسي، وهناك جنرالات يدعمون أهالي الأسرى الذين يحتجون على عدم عودة ذويهم.

التحريض على اغتيال رابين

وأردف أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، متهم بالتحريض على اغتيال رابين في تسعينيات القرن الماضي.

وأفاد أن المجتمع الإسرائيلي لا يحتمل استمرار الخسائر بسبب الحرب على غزة التي أدت إلى شلل الإنتاج بسبب استدعاء قوات الاحتياط.