شهداء وجرحى في غارات للاحتلال الإسرائيلي على منازل جباليا وبيت لاهيا

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم، في غارات للاحتلال الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وصول الشهداء والجرحى إلى مستشفى الأندونيسي

وأفاد مراسل وكالة «وفا» بوصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى الأندونيسي، جراء غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على منازل في جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة.

أضاف أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات عنيفة على أبراج مدينة الشيخ زايد السكنية في بيت لاهيا، وعلى منطقة الطوابين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.