عادل حمودة: نتنياهو وبايدن في ورطة مزدوجة بسبب الحرب على غزة

تحدث الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، عن الضغط الذي يتعرض له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، قائلا: «هناك تظاهرات كبيرة قرب بيته، كما أن القنوات التليفزيونية تبث رسائل فيها حالة من حالات الانهيار لأهالي المجندين والمجندات، وهذه الأمور تؤثر على المجتمع الإسرائيلي».

ورطة مزدوجة للرئيس الأمريكي

وأضاف عادل حمودة في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة القاهرة الإخبارية: «بالنسبة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، فإنه في ورطة مزدوجة، لديه سنة انتخابات تجبره على أن يكون متحالفا مع إسرائيل واللوبي اليهودي، وفي نفس الوقت، فإن الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن، بالإضافة إلى اتجاهاته وناخبيه ومواطنيه وأعضائه يرون بأن ما يسمى بالصوت الأساسي قد يهدد، وبالتالي، فقد بدأ الكلام على أن نتنياهو أدخل أمريكا في ورطة، وحتى اللحظة لم يستطع أن يقدم منفذا للخروج».

الحرب أحدثت مشكلات في إسرائيل

وتابع، أن القول إن الحرب الحالية قد تمتد لسنة كلام يجب الاهتمام به للغاية، لأن شهرا واحدا من الحرب أحدث مشكلات لا حصر لها في إسرائيل، مشيرًا إلى أن أمريكا أعطت لإسرائيل قنابل متطورة جدا تستخدم لأول مرة، كما أن أمريكا أرسلت غواصة نووية لأول مرة، حيث تم الإعلان عنها بالقرب من إسرائيل كجزء من الحرب النفسية على القدرات في غزة.