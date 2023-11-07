صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية في بيلا بكفر الشيخ

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملة صيانة وإصلاح أعطال ورفع كفاءة أعمدة الإنارة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع في عدد الطرق الواقعة بنطاق المركز بجانب المدينة، خلال 24 ساعة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

صيانة وإصلاح كشافات الإنارة

وأشرف على الحملة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح كشافات الإنارة، وتركيب لمبات ليد جديدة فى نطاق عدداً من قرى المركز منها طريق «الكراكات - الحامول»، بجانب عدد من شوارع وأحياء المدينة.

رفع كفاءة الإنارة العامة بالطرق الداخلية لقرية حاذق

كما شنّت الوحدة المحلية لقرية حاذق، برئاسة نجلاء الحمادي، رئيس القرية، حملة صيانة شاملة لكشافات الإنارة العامة، وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، بنطاق القرية وتوابعها، لرفع كفاءة الإنارة العامة بالطرق الداخلية للقرية، وتحسين الرؤية البصرية أمام حركة المواطنين والسيارات، وفي إطار استعدادات القرية لاستقبال فصل الشتاء.