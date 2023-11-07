تنفيذ خطة الإخلاء السريع بالمدرسة الدولية الحكومية للغات في كفر الشيخ

شهدت المدرسة الدولية الحكومية للغات بمدينة كفر الشيخ، تنفيذ خطة الإخلاء السريع، بحضور قيادات مديرية التربية والتعليم والعاملين بالمدارس على رأسهم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وبتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور العميد أحمد عمارة، المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد أيمن كمال، نائب المستشار العسكري، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، والدكتور سامح داود، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وإيهاب النشرتي، مدير إدارة الأزمات، والدكتور أيمن قطب، مدير المدرسة الدولية الحكومية للغات، وأحمد يحيي، بقسم الصحة والسلامة المهنية بالمديرية، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.

تنفيذ خطة الإخلاء السريع بالمدرسة الدولية الحكومية للغات

وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تواجد طاقم سيارة الإسعاف، وطبيب، تنفيذاً لخطة الإخلاء السريع بالمدرسة الدولية الحكومية للغات، مشيداً بسرعة الإخلاء.

واستغرقت خطة الإخلاء دقيقتين ونصف وبمجرد إطلاق صفارة الإنذار، وبدأ نزول الأطفال والطلاب والمُعلمين من 3 سلالم لفناء المدرسة، وتجمعوا بفناء المدرسة، ودخلت سيارات الحماية المدنية، ومن خلفها سيارة الإسعاف وبها طاقم طبي، وتم التعامل مع أحد الحالات، طبياً.

وكيل الوزارة: خطة الإخلاء تمت دون إعلام الأطفال والطلاب

وأضاف وكيل الوزارة، إنّ تنفيذ خطة الإخلاء بالمدرسة الدولية تمت خلال دقيقتان ونصف، لافتاً أنّ تنفيذ الخطة كتنفيذ مفاجئ دون إعلام الأطفال والطلاب دليلاً على التدريب المسبق للطلاب على تنفيذها لعملية الإخلاء، حفاظاً على حياة الطلاب، مؤكداً أنّ تنفيذ خطة الإخلاء جاء وفق تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مقدماً الشكر لكل المشاركين في خطة الإخلاء السريع.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّ خطة الإخلاء والتدريب عليها من الضروريات المهمة في المدارس، لأنها تُساعد على توفير بيئة آمنة بها، وتُقلل من فرص إصابة العاملين في المدرسة في حالة الطوارئ، وتزيد الوعي والحس الأمني من خلال التوعية المستمرة للجوانب الأمنية داخل المدرسة، وتؤدي إلى تطوير إجراءات الأمن والسلامة والانتباه إلى العوامل المساعدة لمواجهة حدوث الأزمات، مشيراً إلي أنّ تعليم كفر الشيخ يعي الطلاب بآلية تنفيذ خطة الإخلاء لمواجهة أي طاريء متوقع، ومعرفة متطلبات السلامة.