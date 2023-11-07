5 معلومات عن ثاني أكبر محافظة في زراعة محصول الأرز

يعتبر محصول الأرز الشعير من المحاصيل الهامة في مصر، والعالم بأثره، ولذلك تدخل محافظة كفر الشيخ، ثاني أهم المحافظات المنتجة للمحصول خلال موسم الحصاد من كل عام، حيث تنتج نحو 40 %، من المنزرع من المحصول في محافظات مصر، الذي يجري حصاده حالياً.

5 معلومات تهمك عن ثاني أكبر محافظة لزراعة الأرز

ويؤكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في كفر الشيخ، في تصريحات لـ«للوطن»، أن المحافظة هي ثاني محافظة منتجة للأرز الشعير، خلفا لمحافظة الدقهلية التي تأتي في المرتبة الأولى بإنتاجية بلغت 42% من الأرز ، مشيرا أن محصول الأرز الشعير في كفر الشيخ، يتمتع بالتالي:

- تبلغ مساحة المنزرع من الأرز الشعير في كفر الشيخ، بنحو 341 ألف فدان أرز شعير.

- تنتج نحو مليون و300 ألف طن أرز .

- يزرع بها نوعان من الأرز الشعير، عريض الحبة ورفيع الحبة.

- يعطي فدان الأرز إنتاجية ما بين 3.5 حتى 4 أطنان.

- تزرع محصول الأرز في شهر مايو، كأول محافظة علي مستوي محافظات الجمهورية، حيث يزرع المحصول مبكراً بنحو شهر.

حصاد محصول الأرز وزراعته

وأضاف أن محصول الأرز في كفر الشيخ، يتم التجهيز له مع بداية شهر مايو، ويستمر زراعته في الحقل نحو 120 يوما من عمر بدار المشاتل، كما تتم عملية الري للمحصول مرة كل 3 أيام، ثم تمنع عملية الري قبل بدء حصاد المحصول بنحو 15يوماً.