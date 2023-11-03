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أسعار الأرز الشعير اليوم الجمعة في الأسواق.. اعرف الطن بكام

كتب:

خير الله فؤاد
05:33 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
صورة محصول الأرز الشعير

صورة محصول الأرز الشعير

أكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، أن أسعار الأرز الشعير اليوم، شهدت استقراراً جديداً في سعر طن الأرز رفيع الحبة، من خلال تداول وبيع الأرز الشعير داخل الأسواق الحرة، والمتاجر، بالوجهين البحري والقبلي، خلال العام الجاري 2023.

أسعار الأرز الشعير اليوم 

وأشار «حاتم »، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز الشعير اليوم، شهدت وفرة كبيرة في المعروض للبيع بالأسواق العامة، إذ سجلت أسعاره كالتالي:

- سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة بـ 15 ألفا و900 جنيه.

- كما استقر سعر طن الأرز الشعير اليوم للأرز رفيع الحبة لليوم الرابع على التوالي، وسجل الطن 14 ألفا و950 جنية.

أسعار الأرز الشعير اليوم الجمعة 

وأضاف أن أسعار الأرز الشعير اليوم الجمعة، سجلت حركة تداول كبيرة للبيع لنوع الأرز رفيع الحبة، وذلك نظرا لاستقرار سعر طن له، منذ منتصف الأسبوع المنقضي، لافتاً إلى أن محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، هما من المحافظات التي ينتجان بواقع 82% من محصول الأرز الشعير من عام 2023، على نطاق المنزرع في محافظات مصر.

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