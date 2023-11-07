وزير الاتصالات يفتتح مبنى منطقة بريد القليوبية ومكتب بنها البلد

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مبنى منطقة بريد القليوبية، ومكتب بريد بنها البلد بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة للمواطنين، بحضور النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، رافقهم فى الجولة الافتتاحية الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

مكتب بريد بنها البلد يقدم جميع الخدمات الحكومية

ويقدم مكتب بريد بنها البلد جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة مثل صرف المعاشات، وخدمات الشهر العقاري وسداد مخالفات المرور، بالإضافة إلى الحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضي، والمكتب مزود بأحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة وعدد 2 ماكينات صراف آلى ATM.

مبنى منطقة بريد القليوبية

فيما يضم مبنى منطقة بريد القليوبية كافة العاملين الإداريين بالمنطقة ومركز التدريب الرئيسي لقطاع مناطق بريد وسط الدلتا، والخزينة الاستراتيجية التي تقوم بتغذية مكاتب البريد بالنقدية اللازمة لمواجهة احتياجات العملاء بالإضافة للمحافظات المجاورة ويضم أيضا مكتب بريد بنها كما تم تجميع كافة الوحدات الإدارية التي يحتاجها العميل في مكان واحد سواء للاستفسار أو إنهاء أي استعلام أو استخراج شهادة إدارية لأي مادة بريدية.

مكاتب بريد القليوبية تأتى ضمن تنفيذ خطة الهيئة الإستراتيجية

وأوضح الدكتور شريف فاروق، أن افتتاحات مكاتب بريد القليوبية تأتي ضمن تنفيذ خطة الهيئة الاستراتيجية التي تشمل افتتاح مكاتب بريد جديدة وتطوير ونمذجة المكاتب الحالية بالاعتماد على أحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية؛ بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولكي يحصل كل مواطن على كافة الخدمات بشكل لائق وميسر، مشيرًا إلى أن عدد مكاتب البريد في منطقة بريد القليوبية 212 مكتب بريد تتضمن 20 مكتب بريد تقع ضمن مبادرة حياة كريمة تم تطويرها بالكامل؛ بالإضافة إلى 8 مجمعات خدمات إلى جانب 2 كشك بريدي وسيارة بريد متنقلة يتم استخدامها خلال فترات الذروة لاسيما أثناء فترة صرف المعاشات.

مركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا

كما تفقد الدكتور عمرو طلعت، واللواء عبد الحميد الهجان مركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا بجامعة بنها؛ بحضور النائب أحمد بدوى،

ومن المقرر التشغيل التجريبي لمركز إبداع مصر الرقمية القليوبية فى ديسمبر المقبل، ويستهدف المركز تنمية مهارات الشباب من طلبة وخريجي الجامعة ومحافظة القليوبية، وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلى والعالمي في تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال؛ حيث يأتي إنشاء المركز في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية في كافة المحافظات لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم الابتكار التكنولوجي وإعداد الكوادر البشرية في المجالات التكنولوجية المختلفة.

ويتم حاليا التشغيل الفعلي لـ6 وحدات للتشخيص عن بُعد في محافظة القليوبية بكل من مستشفى بنها الجامعي، الذي استطاع أطباؤه واستشاريوه تقديم 4000 استشارة طبية للمستفيدين من منظومة التشخيص عن بُعد، بالإضافة إلى استمرار عمل وحدات التشخيص عن بُعد فى كل من مستشفيات حميات بنها، وشبين القناطر، والصدر بالمرج، وقها، وبهتيم المركزي، والتي استفاد منها أكثر من 1700 حالة مرضية تمت مناظرتها بمحافظة القليوبية.