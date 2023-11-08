المستشار محمود فوزي: الرئيس يتصرف في بعض الأحيان على عكس ما تمليه مصلحته الانتخابية وينظر لما يمكث في الأرض وينفع الناس

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى إن ما حدث فى غزة دفع المواطنين لتوسيع زاوية الرؤية، بدلاً من الرؤية الشخصية والمحدودة جداً، ومع اتساعها، اكتشف المواطن أن الأمر ليس اقتصاداً وغلاء سلعة فقط، لكن للصورة عناصر أخرى، واكتشفنا أن هناك أمناً وأماناً وحدوداً مستقرة، فالأمان سلعة غير مرئية، لا تشعر بها إلا عندما تفقدها فقط، ففكرة أن الحياة بالشارع آمنة 24 ساعة دون قلق هى نعمة كبيرة، فبعض عواصم العالم لا تأمن على نفسك وأنت تسير بالشارع مرتدياً ساعة باهظة الثمن أو بحوزتك مبلغ مالى كبير، وبالتالى التوتر الذى حدث كشف جزءاً من الحقيقة للمواطنين، ويجب التأكيد هنا أن مشاريع التنمية ليست دعاية انتخابية للسيد الرئيس، فالإصلاح مؤلم ولكنه ضرورى للعلاج، لذلك فإن الرئيس يتصرف فى بعض الأحيان على عكس ما تمليه مصلحته الانتخابية، وينظر لما يمكث فى الأرض وينفع الناس، ويقدم ما فيه صالح الوطن والمواطن ولعل إدراك ووعى المواطنين زاد فيما يتعلق بهذا الموضوع.

«فوزى»: السفراء الذين زاروا مصر لديهم يقين أن هناك جزءاً مؤلماً للتنمية يسمى البنية الأساسية

أضاف «فوزى»، فى حواره مع جريدة «الوطن»، أنه مع الأزمات تتكشف الحقائق، وهذا الأمر وجدناه فى ملف علاج الزحام وإصلاح المرور وإنشاء الطرق الجديدة والكبارى، وهنا يجب التأكيد أن الدولة عندما بدأت فى تدشين البنية الأساسية للبلد من جديد فتحت الطريق أمام القطاع الخاص، لكنه كان متخوفاً وهذا من حقه، فهو يبحث عن الربح، أما الدولة فأولوياتها التنمية والعائد المجتمعى، ومع ذلك فإن كافة مشروعات البنية التحتية شارك فيها القطاع الخاص والعمالة المصرية، لكن الدولة هى مَن تحملت هذه المخاطر، وكل السفراء الذين زاروا مصر لديهم يقين أن هناك جزءاً مؤلماً للتنمية يسمى البنية الأساسية، ومؤتمر «حكاية وطن» أجيب فيه عن أسئلة كثيرة، وما حدث فى المؤتمر لم يكن كل شىء وإنما جزء من الصورة.