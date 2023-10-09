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«الأعلى للإعلام» ينظم احتفالية لتوديع المستشار محمود فوزي

كتب:

أحمد الشرقاوي
02:33 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
جانب من تكريم المستشار محمود فوزي

جانب من تكريم المستشار محمود فوزي

نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، احتفالية لتوديع المستشار محمود فوزي، الأمين العام السابق، بحضور الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس، والإعلامية رانيا هاشم، والإعلامية عزة مصطفى، والدكتورة منى الحديدي، أعضاء المجلس، واللواء علاء دوارة مدير أمن المجلس، ومديرو العموم والعاملين في المجلس.

 

وأعرب رئيس المجلس، عن شكره والأعضاء والعاملين في المجلس، للمستشار محمود فوزي، وتمنياته بالتوفيق، وأنّه كان خير معين للمجلس في أداء أعماله.

 

وأعرب المستشار محمود فوزي، عن خالص شكره وتقديره لرئيس المجلس وأعضاءه والعاملين فيه، خلال فترة توليه أمين عام المجلس، بكل إخلاص وبسالة، وتصميم وإرادة.

وأكد فوزي، قوة المجلس الأعلى من حيث تشكيله وإدارته للإعلام بشكل عام، مضيفًا أنّ الكاتب الصحفي كرم جبر، يمتلك من الكثير من الحكمة في إدارة المجلس، ما ساهم في ضبط المشهد الإعلامي.

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