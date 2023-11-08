المستشار محمود فوزي: «تمكين الشباب» من أهم إنجازات العشر سنوات الماضية

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى إن الحملة تفكر وتتحدث بلسان المستقبل، ففي أي أمر يتعلق بما بعد يناير 2024 «يتم عرضه كمقترح أو برنامج للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى»، أما فى الأحداث الجارية التى تحتاج لتدخل فورى «فالحملة بعيدة كل البعد عنها، لأن ذلك يقع داخل إطار سلطات الرئيس والحكومة المعاونة له»، وخلال مدته الرئاسية الثانية.

«فوزى»: الحملة تحترم قرار جميع الجهات التنفيذية فى الدولة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

أضاف «فوزى»، فى حواره مع جريدة «الوطن»، أنه وجب التنويه بأن الحملة تحترم قرار جميع الجهات التنفيذية فى الدولة بالوقوف على الحياد وعلى مسافة واحدة من جميع المرشحين. وهذا يوضح كيف تدير الحملة خططها ومواردها، وكيف تتعامل مع المؤسسات الأخرى، وكل شىء يقع فى إطار عملها.

ومن أهم الملفات خلال العشر سنوات الماضية هو ملف «تمكين الشباب»، فالشباب المصرى دائماً هو المحرك الأساسى للأحداث، ربما ليس محلياً فقط، ولكن إقليمياً أيضاً. (مثال بسيط أثناء أحداث غزة الأخيرة: أغلب مَن ذهبوا للمعبر، أغلب دعوات المقاطعة كانت دائماً يحركها الشباب)، ففى كل موقف يُثبت الشباب المصرى أنه دائماً واعٍ، مبتكر على قدر المسئولية، يحب بلده، ووجود الشباب كان من خلال التطوع والمكتب الفنى المعاون الذى يمثل أغلبيته شباب، ومن خلال استقبالهم والاستماع إليهم كاتحادات طلابية أو كيانات شبابية أو من النابغين المؤثرين، والمغزى من ذلك أن الأولوية القصوى لدينا هم الشباب.