محمود فوزي: كثافة التصويت بالانتخابات مهمة لانعكاسها على التصنيفات الائتمانية والنظرة الدولية لمصر

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى إن المرشح عبدالفتاح السيسى حصل على أكثر من مليون تأييد، و424 تزكية من أعضاء مجلس النواب، والتزكيات كانت متنوعة من حزبيين ومستقلين ورجال ونساء، وهذا دليل على أن المرشح لديه تأييد واسع من جانب أعضاء البرلمان.

وفيما يتعلق بـ«تأييدات المواطنين» فيغلب عليها الشباب، ونسبة المرأة بها مرتفعة جداً، وممثلة من كافة المحافظات، وحتى المحافظات الحدودية نسبة تأييدها عالية جداً مقارنة بعدد سكانها، وهذا يدل على أن هناك قاعدة شعبية عريضة وأن هناك رغبة وتأييداً واسعاً لمرشحنا، خصوصاً أن الرئيس تقدم لتحمّل المسئولية استجابة لرغبة المواطنين سواء فى 2014 و2018 و2023، واللافت أنه حتى بعد تقديم أوراق الترشح، استمرت الحملة فى استقبال تأييدات المواطنين المحررة بالشهر العقارى، تعبيراً عن دعمهم وحبهم للرئيس.

«فوزى»: استراتيجية الحملة ليست الانشغال بالنشاط الانتخابى فقط

وأضاف «فوزى»، فى حواره مع جريدة «الوطن»، أن حجم التأييد الشعبى للرئيس خلال فترة جمع التأييدات والتزكيات هو مصدر تحدٍ وليس طمأنينة أو قلق، لذلك استراتيجية الحملة ليست الانشغال بالنشاط الانتخابى فقط، وإنما أيضاً نروج للعملية الانتخابية فى ذاتها، وندعو المصريين للمشاركة فى الانتخابات، واختيار من يرونه صالحاً، لأن المشاركة فى حد ذاتها هدف، لأن الانتخاب حق وواجب، وهى أيضاً خط دفاع للوطن ضد أقوال قد يتم إثارتها، وهذا انطلاقاً من حديث الرئيس نفسه، لأن علينا الانتباه لأهمية كثافة التصويت فى الانتخابات، وما تعكسه من رسائل سياسية كثيرة جداً، وبالتالى فنحن حريصون على مشاركة المصريين بالانتخابات الرئاسية بكثافة خصوصاً أن هذا الأمر ينعكس على التصنيفات الائتمانية لمصر، والنظرة الدولية لبعض تقارير المنظمات المتخصصة، خصوصاً فيما يتعلق بمؤشر الديمقراطية، فنسبة الإقبال على الانتخابات أحد معاييرها المهمة، ونرى بتفاؤل وتحدٍ أن الظروف مهيأة تماماً لمشاركة واسعة للمصريين.