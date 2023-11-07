رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رشوان: مدن أمريكية كبرى شهدت مظاهرات غير مسبوقة تأييدا للحق الفلسطيني

كتب:

حسن سمير
11:02 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
لكاتب الصحفي ضياء رشوان

لكاتب الصحفي ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية تخطئ التقدير فيما يتعلق بالتعامل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما انعكس على علاقاتها وتكون الرأي العام العربي ضدها.

واشنطن وبعض المدن الكبرى في أمريكا

وأضاف «رشوان»، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «واشنطن وبعض المدن الكبرى في أمريكا شهدت مظاهرات لم تحدث في تاريخها تأييدا للحق الفلسطيني، وبالتالي، على ما يبدو أن الدعم الأمريكي لدولة الاحتلال الذي وصل إلى أن الكثير من القيادات العليا ذهبت إلى غرفة العمليات بإسرائيل تجاوز كل الحدود».

العالم تغير في ظل الحرب

وتابع الكاتب الصحفي: «لأول مرة في تاريخ الدبلوماسية العالمية نسمع وزير خارجية يعلن عن دينه عندما ذهب أنتوني بلينكن إلى إسرائيل وقال إنه جاء هناك كيهودي»، مشيرًا إلى أن العالم تغير في ظل الحرب على أكثر من مستوى، مثل توجيه الاهتمام للقضية الفلسطينية، ولا يمكن تجاهلها مرة أخرى أبدا أيا كانت النتيجة.

اقرأ المزيد:

«الخارجية الروسية»: يتعين على واشنطن تحمل مسؤولية تزويد أوكرانيا بالأسلحة

البيت الأبيض: نائبة بايدن تناقش جهود واشنطن لزيادة تدفق المساعدات لغزة اليوم

الآلاف يتظاهرون في واشنطن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار بغزة

بلينكن: واشنطن قدمت نصائح لإسرائيل لتقليل وفيات المدنيين في غزة
بقلم حسن سمير