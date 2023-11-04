الآلاف يتظاهرون في واشنطن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار بغزة
كتب:
محمد أيمن سالم
09:15 م | السبت 04 نوفمبر 2023
مظاهرات في واشنطن
أفادت القاهرة الإخبارية بأن الآلاف يتظاهرون في واشنطن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تحديها السافر للمجتمع الدولي والقيم والقوانين والأعراف الإنسانية، من خلال الاعتداءات المستمرة على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث طالت آلة الاحتلال الحربية العديد من المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس، بما فيها المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».