الآلاف يتظاهرون في واشنطن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار بغزة

أفادت القاهرة الإخبارية بأن الآلاف يتظاهرون في واشنطن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تحديها السافر للمجتمع الدولي والقيم والقوانين والأعراف الإنسانية، من خلال الاعتداءات المستمرة على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث طالت آلة الاحتلال الحربية العديد من المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس، بما فيها المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».