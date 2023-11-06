البيت الأبيض: نائبة بايدن تناقش جهود واشنطن لزيادة تدفق المساعدات لغزة اليوم

أفاد البيت الأبيض، في نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، بأن كمالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستناقش جهود واشنطن لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما ستناقش الصراع بين دولة الاحتلال والفصائل الفلسطينية مع زعماء أجانب اليوم.

يذكر أن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أفادت ‏بأن آلة الحرب الإسرائيلية، شنت سلسلة غارات على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة.

وقصفت زوارق الاحتلال الحربية بعدة قذائف مناطق متفرقة شمال غرب مدينة غزة، وذلك تزامنا مع غارات الطائرات الحربية.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مخيم الشاطئ غرب غزة، والمناطق الساحلية المحيطة، إضافة إلى إطلاق قنابل وصواريخ فسفورية في المنطقة.