«الهجرة»: تخفيض قيمة الجمارك على استيراد سيارات المصريين بالخارج يصل لـ70%

أعلن مساعد وزير الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون المصريين بالخارج، الدكتور صابر سليمان، عن تخفيض قيمة الجمارك على استيراد السيارات للمصريين بالخارج بنسبة 70%، وذلك في إطار حرص الدولة على رعاية المصريين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم.

وأوضح «سليمان»، أنَّ تخفيض قيمة الجمارك جاء استجابة لطلبات المصريين بالخارج، إذ كانت قيمة الجمارك تصل إلى 100% في السابق، مما كان يشكل عبئًا كبيرًا على المصريين الراغبين في استيراد سيارات من الخارج.

«سليمان»: مدة الموافقة الاسترادية سارية بالتخفيض أو التعديل

وأضاف أنَّ التعديلات الجديدة شملت أيضًا إمكانية فتح الحساب البنكي في غضون 3 أشهر، بدلًا من 6 أشهر، كما سمحت للزوج باستيراد سيارة لأسرته، إذا كان الحساب البنكي باسمه.

وأشار مساعد وزير الهجرة إلى أنَّ مدة الموافقة الاستيرادية سارية بالتخفيض أو التعديل، مما يعني أن المصريين الذين حصلوا على موافقة استيرادية خلال المرحلة الأولى من المبادرة، يمكنهم استيراد السيارة خلال 5 سنوات.