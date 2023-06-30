قبل انطلاق النسخة السابعة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، التي عكفت وزارة الجولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على تنفيذها منذ عملها، بهدف رعاية المصريين بالخارج، وربطهم بوطنهم الأم، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراتهم في المجالات العلمية المختلفة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، إنجازات «الهجرة» ضمن مؤتمرات «مصر تستطيع»، قبل إطلاق النسخة السابعة منها، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

إنجازات «الهجرة» ضمن مؤتمرات «مصر تستطيع»

- أطلقت وزارة الهجرة 6 نسخ من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، وهم: «مصر تستطيع داخل مدينة الغردقة، مصر تستطيع بالتاء المربوطة داخل القاهرة، ثم مصر تستطيع بأبناء النيل بمحافظة الأقصر، مصر تستطيع بالتعليم بمدينة الغردقة، مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية بالقاهرة، مصر تستطيع بالصناعة بمدينة العاصمة الإدارية».

- إعلان أول أكاديمية لتخريج فنيين في الاستزراع السمكي في مصر، من قبل ‏الدكتور منصور المتبولي أحد العلماء المصريين بالخارج.

- مشروع أكبر مارينا لسياحة وصناعة اليخوت بمنطقة البحر الأحمر، لإنشاء 3 مراكز تدريب في مجال اليخوت.

- توقيع بروتوكول تعاون في مجال إنشاء مصانع تحويل مخلفات أشجار الموز إلى (ورق وأسمدة ومنسوجات).

- توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة H2 الألمانية في مجال الطاقة النظيفة لإنشاء أول محطة تحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر.

- تدشين مؤسسة مصر تستطيع رسميًا في أبريل 2019، وفتحت باب العضوية بالمؤسسة، لكافة العلماء والخبراء المصريين بالخارج.

- الاتفاق على الترويج لجامعة الجلالة بالولايات المتحدة الأمريكية.

- الاتفاق على الترويج للخامات المصرية وصناعة النسيج المصري بالولايات المتحدة.

- إنتاج سيارة مدرعة مصرية بالكامل، لم يتم استيراد أي جزء فيها وقام بتصميمها وتنفيذها بواسطة العمال المصريين.

- مشروع الحرف القديمة حي الجمالية.

- بدء تصدير رخام الجلالة للولايات المتحدة.

- إنشاء المنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية، على مساحة 84 فدان.

- إهداء الدكتور هشام العسكري أول أطلس شمسي متجدد لمصر بالتعاون مع وزارة الكهرباء.

- الاتفاق مع الدكتور هشام عاشور على إطلاق منحة تدريبية لـ 12 طبيبًا سنويًا في تخصص أمراض النساء والتوليد.