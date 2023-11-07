سميرة محسن: إخلاص الإنسان في عمله يحقق له النجاح والتميز

أعربت الدكتورة سميرة محسن عن سعادتها البالغة لاختيارها لكي تكون اسم الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، الذي من المقرر إقامته خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وأعربت الدكتورة سميرة محسن عن سعادتها بأن تحمل الدورة الثامنة اسمها خاصة أنها لم تتوقع هذا الاحتفاء من مهرجان شرم الشيخ الدولي أو أي مهرجان آخر، موضحة أن إخلاص وتفاني الإنسان في عمله هو ما يحقق له النجاح والتميز.

وقالت في بيان، إنها شهدت ميلاد مهرجان شرم الشيخ الدولي، وظلت متواصلة مع جميع دوراته فيما عدا الدورة السابعة؛ نظرا لانشغالها، مؤكدة أن هذا المهرجان يتطور بشكل ملحوظ عاما بعد عام، ولديه قدرة على الاستمرار بشكل جيد؛ لأنه يعتمد على الشباب فهم لديهم دائما الأمل والتطور والإصرار على النجاح والتجديد، وهي تحب هذا النموذج الفعال .

الدكتورة سميرة محسن ممثلة ومؤلفة ومنتجة ولدت بالقاهرة في 14 يوليو، وتخرجت في قسم علم النفس والاجتماع بجامعة عين شمس والمعهد العالي للفنون المسرحية، وحصلت على الماجستير والدكتوراه من الاتحاد السوفيتي، وترأست قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وقدمت مجموعة كبيرة من الأعمال المسرحية مع كبار المخرجين المسرحيين منهم كمال ياسين.