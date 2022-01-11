سميرة سعيد تبدأ 2022 بدويتو مع المغربي محسن تيزاف

انتهت الفنانة سميرة سعيد، من تسجيل أغنية جديدة تجمعها بالفنان والملحن المغربي محسن تيزاف.

سميرة سعيد تشدو مع محسن تيزاف عضو فريق فناير

وقال مصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الأغنية من المقرر أن ترى النور خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لكي تكون باكورة أعمال سميرة في عام 2022، التي ستكون خارج البومها الغنائي الجديد.

سميرة سعيد كانت قد احتفلت بعيد ميلادها 64 منذ ايام حيث انها فضلت قضاء عيد ميلادها فى منزلها رفقة نجلها الوحيد شادي النابلسي.

سميرة سعيد طرحت مؤخرا أغنية الوقت الحلو

كانت سميرة قد طرحت نهاية العام الماضي أغنية «الوقت الحلو»، من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع هاني يعقوب، وميكس وماستر أمير محروس، وأخرجها نضال هاني، ومن إنتاج سميرة سعيد SS production وتوزيع شركة Digital Sound.

وتقول كلمات أغنية سميرة سعيد الجديدة:

الوقت الحلو بيطلب لمة ناس حلوين

والناس الحلوة بتشحن لما نكون فاصلين

والكلمة الحلوة في وقتها بتنور وتبان

والقعدة معاك خلتني أعرف معنى الروقان

وإنت إحساسك حلو ومزاجي بسببك حلو

والوقت الحلو معاك بيعدي

بسرعة لإنك حلو وإنت أسلوبك حلو

ومنقي كلامك حلو

أنت اللي أنا لما بقوم على صوتك

يومي بيبدأ حلو

أنا حاسة إني أنا عايزة أفضل

طول اليوم شايفاك

حتى الضحكة الرايقة ما بضحكهاش إلا معاك

تفاصيلك مش موجودة في حد

ولايقة عليك

ده اللي مخليك فارق عن كل الناس حواليك