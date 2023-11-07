يكرمها مهرجان شرم الشيخ للمسرح.. من هي المخرجة التونسية دليلة مفتاحي؟

قرر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، تكريم الفنانة والمخرجة التونسية دليلة مفتاحي، وذلك خلال الدورة الجديدة المقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري.

من هي دليلة مفتاحي؟

الفنانة والمخرجة التونسية دليلة مفتاحي، كانت تجربة الاحتراف الأولى لها مع الفرقة القارة بجندوبة، وكان ذلك عام 1978، ثم انتقلت إلى المسرح الوطني التونسي مع المنصف السويسي، ثم توالت التجارب مع المسرح العضوي ومع رجاء فرحات في الحمامات والفرقة البلدية، وبعض الشركات الخاصة، وقدمت العديد من المسرحيات منها «النار تخلف الرماد، وشجاعة عنتر، ودار حجر، وعطامرين، وشهرزاد لله النساء، وماذا لو مات ظلي»، إلى جانب أنها قدمت تجارب عديد بالسينما والتليفزيون أيضا.

المهرجان من 25 إلى 30 نوفمبر المقبل

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادر عباسي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.