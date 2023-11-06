مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح يطلق اسم سميرة محسن على دورته الثامنة

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، خلال مؤتمر صحفي أقيم بالمجلس الأعلى للثقافة، عن اختيار الدكتور الفنانة سميرة محسن، لتحمل الدورة الثامنة اسمها وتكريمها في حفل افتتاح المهرجان يوم 25 نوفمبر الجاري.

إطلاق اسم سميرة محسن على دورة مهرجان شرم الشيخ

وأعربت الدكتورة سميرة محسن، عن سعادتها بأن تحمل الدورة الثامنة اسمها، خاصة أنها لم تتوقع هذا الاحتفاء من مهرجان شرم الشيخ الدولي أو أي مهرجان آخر، موضحة أن إخلاص وتفاني الإنسان في عمله هو ما يحقق له النجاح والتميز، وقالت إنها شهدت ميلاد مهرجان شرم الشيخ الدولي، وظلت متواصلة مع جميع دوراته فيما عدا الدورة السابعة؛ نظرا لانشغالها، مؤكدة أن هذا المهرجان يتطور بشكل ملحوظ عاما بعد عام، ولديه قدرة على الاستمرار بشكل جيد؛ لأنه يعتمد علي الشباب فهم لديهم دائما الامل والتطور والإصرار على النجاح والتجديد، وهي تحب هذا النموذج الفعال.